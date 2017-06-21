Азербайджанские арбитры назначены на матчи Лиги Европы

2017-06-21 15:14 | www.oxu.az | 2

Азербайджанские арбитры получили назначения на матчи 1-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на azerisport.com, Омар Пашаев будет главным арбитром встречи «Кайрат» (Казахстан) – «Атлантас» (Литва), а помогать ему будут лайнсмены Намик Гусейнов, Мубариз Гашимов и четвертый рефери Алияр Агаев.

Рагим Гасанов назначен главным судьей матча «Вентспилс» (Латвия) – «Велюр» (Исландия), а помогать ему будут боковые арбитры Яшар Аббасов, Вагиф Мусаев, а также четвертый судья Рауф Джаббаров.

Оба матча пройдут 29 июня.

A.M.

