Россия не будет продолжать консультации с США по нормализации отношений

2017-06-21 19:06 | www.trend.az | 3

Россия не будет продолжать двусторонние консультации с США по проблемам в отношениях после расширения американских санкций, говорится в комментарии заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 23 июня в Санкт-Петербурге состоится встреча Рябкова со старшим заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном.

"Как известно, на ближайшие дни планировалось продолжение двусторонних консультаций по накопившимся в российско-американских отношениях "раздражителям", поиску путей выхода из крайне сложного положения, в которое американская сторона загнала партнерство и взаимодействие с Россией. После вчерашнего решения по санкциям обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога, тем более что и содержания для него не набирается, поскольку Вашингтон как не предлагал, так и не предлагает ничего конкретного в данной области. Как не возвращал, так и не возвращает экспроприированную в декабре прошлого года российскую дипломатическую собственность", - говорится в тексте.

Напомним, что министерство финансов США во вторник расширило список санкций в отношении компаний и физлиц из РФ.