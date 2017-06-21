В Евлахе от взрыва гранаты погиб человек

2017-06-21 18:20 | www.apa.az | 3

Скончался житель Евлаха, у которого в руках взорвалась граната.

Как сообщили АПА в прокуратуре Евлахского района, 21 июня в недостроенном заброшенном здании на территории района было найдено тело Мустафаева Турала Суледдин оглу (1993 г.р.). По предварительной информации причиной смерти является то, что у него в руках взорвалась ручная граната. По факту возбуждено уголовное дело по статье 124.1 (убийство по неосторожности) УК АР.

Проводятся необходимые следственные мероприятия.