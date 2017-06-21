Ассоциация банков о курсе маната

2017-06-21 15:21 | www.oxu.az | 2

«В ходе процессов в экономике манат постепенно найдет свой новый курс».

Как передает Oxu.Az, об этом заявил президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев.

«Не следует ожидать, что курс маната остановится на какой-нибудь фиксированной отметке. В режиме свободного плавания курс маната может и опускаться, и подниматься. Не думаю, что какие-либо отрасли экономики, например туризм, овощеводство, в краткий срок смогут оказать влияние на курс. Курс формируется на основе различных параметров», - отметил он.

Лейла Алиева

