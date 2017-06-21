В США эвакуировали аэропорт из-за нападения на полицейского

2017-06-21 19:20 | www.trend.az | 3

В городе Флинт, штат Мичиган, эвакуировали пассажиров международного аэропорта Бишоп, передает РИА Новости.

"Внимание: в аэропорту произошел инцидент. Полицейский был ранен. Все пассажиры в безопасности, они были эвакуированы", - говорится в сообщении на странице аэропорта в Facebook. Какой именно "инцидент" произошел, не уточняется.

Администрация аэропорта призывает пассажиров следить за возможными изменениями в рейсах.

В полиции Флинта сообщили, что их сотрудник был ранен ножом в шею. Нападавший задержан.