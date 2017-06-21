В Израиле более 45 солдат арестовали за симуляцию кожной болезни

2017-06-21 19:29 | www.trend.az | 3

Израильское командование отправило под арест десятки военнослужащих, признав их виновными в симулировании болезни, передает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Симулянтов, рассчитывавших на отпуска домой и прочие поблажки, выявили на тренировочной базе бронетанковых войск "Шизафон", где на прошлой неделе случился вспышка кожной инфекции.

"После ложных сообщений о поражениях кожи… Сорок шесть солдат были приговорены к заключению на сроки от 14 до 28 дней", - сказано в сообщении. По сведениям местных СМИ, военнослужащим также грозит перевод из боевых подразделений в тыловые части.

На прошлой неделе с жалобами на симптомы кожного заболевания к врачам обратились до 200 военнослужащих, заставив обеспокоенное командование вертолетом перебрасывать на "Шизафон" дополнительный медицинский персонал, пишет новостной интернет-ресурс "Уай-нет".

"При проведении мероприятий по борьбе с заболеванием выяснилось, что значительное число солдат сделали ложные заявления. Такое поведение не соответствует ожидаемому от военнослужащих Армии обороны Израиля", - заявила армейская пресс-служба.

Все реально заболевшие солдаты вылечились и вернулись к боевой учебе, сообщили военные.