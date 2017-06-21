Таги Ахмедов, его сын и племянник дали показания на суде против Акифа Човдарова - ОБНОВЛЕНО

2017-06-21 19:43 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, на процессе А. Човдаров рассказал о прослушке бизнесмена Ильгара Будагова.

Он сказал, что было решение суда для прослушки телефонов И. Будагова: «Один человек совершает кражу. На суде судья говорит ему, что не стыдно тебе в 2 часа ночи врываешься в дом людей и беспокоишь их? Затем выносит ему приговор. После своего освобождения, этот человек вновь совершает кражу. В это раз днем. Делом опять занимается этот судья. Судья опять ему говорит, как же не стыдно тебе, днем совершаешь кражу. Не выдержав, грабитель говорит, что господин судья, я совершил грабеж ночью, вам не понравилось, совершил днем, опять не понравилось. Так, когда же мне грабить? Теперь и я, когда вел прослушку с решением суда и без него, то стал виновным».

Судебный процесс продолжится 3 июля.

***

13:08

В Сабунчинском районном суде продолжился судебный процесс по уголовному делу находящегося под арестом бывшего начальника Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного МНБ, генерал-майора Акифа Човдарова и других.

Как сообщает АПА, на судебном процессе под руководством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова показания дал бывший начальник ОАО «Bakı Metropoliteni» Таги Ахмедов.

После заседания Т.Ахмедов на вопросы журналистов отвечать отказался, он просто поблагодарил их.

Потерпевшие же сказали, что Таги Ахмедов дал показания на судебном заседании. Когда адвокаты спросили, есть ли у него какие-либо требования, он выразил пожелание, чтобы ему возместили нанесенный ущерб. По его словам, этот ущерб составляет 3 миллиона манатов.

Напомним, Акиф Човдаров обвиняется по статьям 145.3 (незаконное лишение человека свободы, предусмотренные статьями 145.1 или 145.2 настоящего Кодекса, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 179.3.1, 179.3.2 (присвоение или растрата организованной группой, в крупном размере), 181.3.1, 181.3.2 (разбой, совершенный организованной группой, в целях завладения имуществом в крупном размере), 182.3.1, 182.3.2 (вымогательство, совершенное организованной группой, в целях получения имущества в крупном размере), 228.4 (незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе холодного метательного оружия, за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма или связано с охотничьим промыслом,), 302.1, 302.2 (осуществление оперативно-розыскных мероприятий не управомоченными на то лицами, а также осуществление этих мероприятий управомоченными лицами, но без законных оснований, если это повлекло существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов лиц, те же деяния, совершенные с использованием технических средств, предназначенных для тайного получения информации), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, неоднократно, в крупном размере, с применением угроз), 313 (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, в официальные документы или информационные ресурсы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы и информационные ресурсы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности,), 341.2.1, 341.2.2, 341.2.3 (злоупотребление властью, превышение или бездействие власти, совершенные группой лиц, совершенные с применением оружия, повлекшие тяжкие последствия), Салим Мамедов – 145.3, 179.3.1, 179.3.2, 181.3.1, 181.3.2, 182.3.1, 182.3.2, 302.1, 302.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 313, 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3, Акиф Алиев – 145.3, 179.3.1, 179.3.2, 181.3.1, 181.3.2, 182.3.1, 182.3.2, 302.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 313, 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3, Орхан Османов – 145.3, 181.3.1, 181.3.2, 182.3.1, 182.3.2, 302.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3 .

Для обеспечения возмещения причиненного ущерба потерпевшим, на основании судебного решения был наложен арест на принадлежащее подозреваемым: Акифу Човдарову, Селиму Мамедову, Акифу Алиеву и Орхану Османову имущество: недвижимость и денежные средства в общей сложности на 33 миллиона 466 тысяч манатов, в том числе торговые и сервисные объекты стоимостью 8 миллионов 967 тысяч манатов, котельные, рыболовные хозяйства, другую недвижимость и земельные участки, квартиры, частные дома, транспортные средства на 24 миллиона 445 тысяч манатов и ювелирные изделия на 37 тысяч манатов.