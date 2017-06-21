Пожар на рынке в Джалилабаде локализован - ОБНОВЛЕНО

2017-06-21 20:03 | www.apa.az | 3

Пожар на Джалилабадском рынке локализован.

Как передает южное бюро АПА, в настоящее время возгорание наблюдается лишь в одном торговом объекте.

По предварительным данным, во время пожара 16 магазинов сгорели дотла, пострадал 1 человек.

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18:49

В Джалилабаде на базаре произошел пожар.

Как сообщает южное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано на территории под названием «Иранский базар» в Джалилабадском районе.

Пожар уже охватил 4 магазина.

На место происшествия прибыли пожарная техника и живая сила.

Ветер мешает тушению пожара.

Причины возгорания пока неизвестны.