EMIN впервые появится на киноэкране – ФОТО

2017-06-21 15:27 | www.oxu.az | 1

Совсем недавно в Санкт-Петербурге завершился съемочный период фильма одного из самых успешных российских комедиографов Марюса Вайсберга «Ночная смена». Премьера запланирована на январь 2018 г. Одну из ролей в этой картине сыграл EMIN.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на emin-music.ru.

«Сначала я был скептически настроен по поводу участия в проекте как актер, но Марюс умеет убеждать, - улыбается EMIN. - Я люблю совмещать бизнес и творчество, и здесь сложилась именно такая ситуация. Мне было интересно попробовать себя в другом амплуа. К тому же, у Марюса на площадке царит очень дружественная атмосфера, и это очень помогало мне. Также я очень благодарен моим партнерам Ксюше Тепловой и Владимиру Яглычу, они – настоящие профессионалы своего дела, и они очень помогли мне по-настоящему вжиться в роль Чернявского».

EMIN и Марюс дружат с юношеских лет и давно обсуждали возможность поработать вместе. Когда Вайсберг снял тизер будущей комедии, он показал видео другу, который сразу же согласился стать продюсером фильма. Позже у Марюса появилась еще и идея посотрудничать с Эмином как с актером. «Герой по фамилии Чернявский – владелец автосалона, у которого много денег, красавец и ловелас, - рассказывает Вайсберг, - Эта роль – заметная, но не очень большая, по фактуре идеально подходит Эмину. И мне показалось, что для его дебюта – это идеальный вариант».

Лента рассказывает о простом сварщике Максе, которого увольняют с завода, и он вынужден согласиться подработать стриптизером. По ходу развития сюжета, парень, скрывая от жены свою новую профессию, попадает в череду забавно-нелепых ситуаций. В комедии также снялись Владимир Яглыч, Павел Деревянко, Сергей Глушко – Тарзан, Игорь Жижикин, Валентина Мазунина, Наталья Бочкарева, Ксения Теплова, Наталья Бардо.

A.C.

