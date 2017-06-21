Граждане Ирака попали в аварию в Шабране

2017-06-21 15:33 | www.oxu.az | 2

Сегодня в Шабранском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на автомагистрали Баку-Губа на территории села Синджанбояд Шабранского района перевернулся автомобиль марки Daewoo-Nexia. В результате аварии пострадали 3 человека – граждане Ирака Мустафа Абдудабле, 1952 года рождения, Мохаммад Сеид Исмаил, 1948 года рождения, и житель города Баку Тарлан Гасанов, 1971 года рождения.

Пострадавшие были госпитализированы в Шабранскую центральную районную больницу. В настоящее время они получают лечение в реанимационном отделении.

По факту ведется расследование.

A.M.

