Иракские военные закрепились в 100 метрах от главной мечети Мосула

2017-06-21 19:30 | www.trend.az | 3

Иракские военные закрепились в 100 метрах от главной мечети Мосула ан-Нури, где в 2014 году в единственный раз публично выступил главарь группировки ИГ Абу Бакр аль-Багдади, передает РИА Новости со ссылкой на военный источник.

Мечеть находится в старом городе на западе Мосула, где в последнее время продолжаются решающие бои. В июле 2014 года аль-Багдади произнес в мечети речь, в которой провозгласил создание международного "халифата" и объявил себя его главой.

Источник не сообщил деталей, однако ранее армия заявляла, что продвигается к мечети, и подразделения антитеррора находятся в 200-300 метрах от этого оплота ИГ.

Операция в иракском Мосуле продолжается при поддержке коалиции во главе с США с октября 2016 года.