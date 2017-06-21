Кубок конфедераций: Сборная России проиграла Португалии

2017-06-21 20:57 | www.apa.az | 3

Сборная России по футболу уступила команде Португалии со счетом 0:1 в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций, который проходит в России.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, мяч на восьмой минуте забил Криштиану Роналду.

В группе A также выступают команды Мексики и Новой Зеландии, которые свой матч проведут позднее в среду в Сочи.

В турнирной таблице португальцы вышли на первое место, набрав четыре очка, россияне идут вторыми (3), мексиканцы - третьими (1), новозеландцы замыкают таблицу, не набрав очков.