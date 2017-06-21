В Азербайджане двум вузам придадут статус юридического лица публичного права

2017-06-21 21:16 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о реорганизации Бакинского государственного университета и Азербайджанского государственного экономического университета.

По сообщению АПА, согласно распоряжению вышеуказанные вузы превратятся в юридические лица публичного права в подчинении Министерства образования.

В связи с указом Кабинету министров и Министерству юстиции даны соответствующие поручения.

Бакинский государственный университет и Азербайджанский государственный экономический университет продолжат свою деятельность до дня, когда предусмотренные распоряжением публичные юридические лица пройдут государственную регистрацию в порядке, определенном законом «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц».