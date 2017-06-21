Месси хотел перейти в «Манчестер Сити»

2017-06-21 15:38 | www.oxu.az | 2

Прошлым летом форвард «Барселоны» Лионель Месси чуть было не покинул Испанию.

Как передает Oxu.Az со ссылокой на football.ua, летом 2016-го года Лео хотел завершить свою историю с «Барселоной» и отправиться покорять Англию. Там аргентинец хотел воссоединиться с экс-наставником блаугранас Хосепом Гвардиолой.

Отмечается, что в тот период Лео был крайне удручен поражением сборной Аргентины в финале Копа Америка, а также преследованиями со стороны испанской прокуратуры в отношении налогового мошенничества.

В итоге на решение Месси остаться в Испании повлияли беседы с президентом клуба Хосепом Бартомеу и со своим другом и партнером по команде Луисом Суаресом. Именно эти люди убедили лидера сине-гранатовых продолжить карьеру в «Барселоне».

Месси начинал профессиональную карьеру именно в «Барселоне». Всего нападающий провел за свою команду 631 матч во всех турнирах и забил 539 голов.

Э.А.

