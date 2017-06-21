Вагит Алекперов назвал причину падения цен на нефть

2017-06-21 15:43 | www.oxu.az | 2

Глава «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов заявил, что текущее падение цен на нефть вызвано действиями спекулянтов, передает Oxu.Az со ссылкой на RNS.

«Все, в том числе аналитики, считают, что это присутствие спекулянтов. Запасы нефти, по данным ОПЕК, сократились с 760 млн до 640 млн баррелей. То, что сегодня нефть имеет тенденцию к снижению, - это присутствие спекулянтов», - сказал он по итогам годового общего собрания акционеров компании.

Ранее сообщалось, что стоимость нефти обновила минимумы с ноября 2016 года.

Н.О.