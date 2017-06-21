Россия снова опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти

2017-06-21 19:58 | www.trend.az | 3

Россия стабильно опережает Саудовскую Аравию по объемам добычи нефти с начала года, в апреле соотношение составило 10,34 миллиона баррелей в сутки против 9,95 миллиона баррелей. Такие данные следуют из обновленной в среду базы данных Joint Organization Data Initiative (JODI), передает ТАСС.

Россия уступала по объемам добычи королевству почти на протяжении всего прошлого года, за исключением первых двух месяцев. С января этого года ситуация изменилась, как только саудовская добыча опустилась ниже уровня 10 миллионов баррелей, так как королевство полностью выполнило свою квоту в рамках сделки ОПЕК и за короткое время снизило производство почти на 0,5 миллиона баррелей.

По данным JODI, Россия снижает добычу с начала года - с 10,512 миллиона баррелей в январе до 10,347 миллиона баррелей в апреле. В то же время у Саудовской Аравии был зафиксирован небольшой рост добычи в феврале - до 10,011 с 9,748 миллиона в январе. Добыча подросла и в апреле по отношению к марту - с 9,900 до 9,946 миллиона баррелей.

При этом, по данным агентства, по отношению к октябрю, взятому за базовый уровень в соглашении о сокращении добычи, в апреле Саудовская Аравия снизила добычу на 679 тысяч баррелей (квота 458 тысяч), а Россия - на 165 тысяч

Россия, по словам министра энергетики Александра Новака, достигла квоты в 300 тысяч в начале мая этого года. С тех пор она стабильно поддерживается, говорил министр.