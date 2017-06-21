Российский постпред стал главой контртеррористического управления ООН

2017-06-21 20:14 | www.trend.az | 3

Представитель России при международных организациях в Вене Владимир Воронков возглавит контртеррористическое управление ООН в статусе заместителя генерального секретаря, передает РИА Новости.

Соответствующее назначение глава всемирной организации Антониу Гутерреш произвел в среду.

Ранее во вторник генсек ООН сообщил, что глава нового управления всемирной организации по борьбе с терроризмом будет назначен "на этой неделе".

Генеральная Ассамблея ООН 15 июня постановила учредить управление всемирной организации по борьбе с терроризмом. В новую структуру будут переведены из департамента по политическим вопросам офис по борьбе с терроризмом и целевая группа по борьбе с терроризмом и работающего в них в настоящее время сотрудников. Глава нового департамента будет иметь статус заместителя генерального секретаря.