Пожар на рынке в Джалилабаде потушен - ОБНОВЛЕНО-1

2017-06-21 21:36 | www.apa.az | 2

Пожар на рынке в Джалилабадском районе потушен.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении МЧС.

Согласно сообщению, воспламенились 120 кв.м горючих конструкций крыши торгового центра «Джалилабад» общей площадью 4600 кв.м. В результате возгорания вместе с вещами сгорели, находящиеся на территории рынка торговые объекты различного назначения.

Остальная часть рынка была защищена от огня прибывшими на место происшествия пожарными расчетами.

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20:03

Пожар на Джалилабадском рынке локализован.

Как передает южное бюро АПА, в настоящее время возгорание наблюдается лишь в одном торговом объекте.

По предварительным данным, во время пожара 16 магазинов сгорели дотла, пострадал 1 человек.

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18:49

В Джалилабаде на базаре произошел пожар.

Как сообщает южное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано на территории под названием «Иранский базар» в Джалилабадском районе.

Пожар уже охватил 4 магазина.

На место происшествия прибыли пожарная техника и живая сила.

Ветер мешает тушению пожара.

Причины возгорания пока неизвестны.