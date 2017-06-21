Пожар на рынке в Джалилабаде потушен - ОБНОВЛЕНО-1
2017-06-21 21:36 | www.apa.az | 2
Пожар на рынке в Джалилабадском районе потушен.
Как передает АПА, об этом говорится в сообщении МЧС.
Согласно сообщению, воспламенились 120 кв.м горючих конструкций крыши торгового центра «Джалилабад» общей площадью 4600 кв.м. В результате возгорания вместе с вещами сгорели, находящиеся на территории рынка торговые объекты различного назначения.
Остальная часть рынка была защищена от огня прибывшими на место происшествия пожарными расчетами.
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20:03
Пожар на Джалилабадском рынке локализован.
Как передает южное бюро АПА, в настоящее время возгорание наблюдается лишь в одном торговом объекте.
По предварительным данным, во время пожара 16 магазинов сгорели дотла, пострадал 1 человек.
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18:49
В Джалилабаде на базаре произошел пожар.
Как сообщает южное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано на территории под названием «Иранский базар» в Джалилабадском районе.
Пожар уже охватил 4 магазина.
На место происшествия прибыли пожарная техника и живая сила.
Ветер мешает тушению пожара.
Причины возгорания пока неизвестны.