В Азербайджане утвержден порядок проведения собеседования с целью замещения госдолжности

2017-06-21 20:36 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ об утверждении "Порядка проведения собеседования с целью замещения государственной должности".

Согласно указу, Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по приведению в соответствие с данным указом нормативно-правовых актов Президента; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с данным указом и проинформировать об этом Президента; в соответствии с пунктом 2.4 Порядка, утвержденного данным указом, в течение двух месяцев утвердить форму объявления о собеседовании и проинформировать об этом Президента; в соответствии с пунктом 2.5 Порядка в течение двух месяцев установить общие условия замещения вакантных должностей согласно классификации административных должностей и проинформировать об этом Президента; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным указом и в течение пяти месяцев проинформировать Президента об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным указом и проинформировать об этом Кабинет министров.