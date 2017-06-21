Плененный армянский разведчик: Мы должны были убить солдат – ВИДЕО

2017-06-21 16:04 | www.oxu.az | 3

Министерство обороны Азербайджана распространило фото и видео члена разведывательно-диверсионной группы вооруженных сил Армении.

Об этом Oxu.Az сообщили в министерстве обороны.

«Я, Ованис Карапетян, родился 16 ноября 1974 года в селе Довех Ноемберянского района. В настоящий момент проживаю в данном селе. Я – сельский житель. За деньги нас привлекают к несению боевого дежурства. Воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, дождливостью, туманностью в вечернее время, мы двинулись в направлении боевых позиций ВС Азербайджана.

Нашей целью было совершить нападение на позиции подразделений ВС Азербайджана и убить солдат. Во время нападения двое из нашей группы были ранены. Другие члены нашей группы взяли раненых и побежали в направлении армянских позиций. Я не смог убежать. Решил спрятаться. Затем солдаты ВС Азербайджана перехватили меня», - сказал Карапетян на допросе.

A.М.