Президент Азербайджана реорганизовал два вуза

2017-06-21 20:56 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о реорганизации Бакинского государственного университета и Азербайджанского государственного экономического университета.

Согласно распоряжению, Бакинский государственный университет реорганизуется путем преобразования в публичное юридическое лицо «Бакинский государственный университет» в подчинении министерства образования.

Также, согласно распоряжению, Азербайджанский государственный экономический университет реорганизуется путем преобразования в публичное юридическое лицо «Азербайджанский государственный экономический университет» в подчинении министерства образования.

Кабинету министров поручено в течение двух месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджана проекты уставов предусмотренных распоряжением публичных юридических лиц и предложения об осуществляющих полномочия учредителей; в течение трех месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по приведению в соответствие с данным распоряжением действующих нормативно-правовых актов Президента; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с данным распоряжением и проинформировать об этом Президента; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным распоряжением и в течение пяти месяцев проинформировать Президента об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

Бакинский государственный университет и Азербайджанский государственный экономический университет продолжат свою деятельность до дня, когда предусмотренные распоряжением публичные юридические лица пройдут государственную регистрацию в порядке, определенном законом «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц».

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с указанным распоряжением и проинформировать об этом Кабинет министров.