Цена на нефть Brent опустилась ниже $45

2017-06-21 21:00 | www.trend.az | 3

Мировые цены на нефть продолжают снижаться в среду на данных минэнерго США о росте добычи; нефть марки Brent впервые с 15 ноября опустилась ниже психологической отметки в 45 долларов за баррель, передает РИА Новости.

Стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,33% — до 44,95 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 2,07% — до 42,61 доллара за баррель.