Во Франции сформировано новое правительство

2017-06-21 21:50 | www.apa.az | 3

Правительство Франции сформировано в новом составе после перестановок по итогам парламентских выборов, состоявшихся 18 июня.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, перечень министров огласил генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер.

Первоначально отставка кабмина носила технический характер, однако из-за ряда политических скандалов из рядов правительства были вынуждены уйти сразу четыре министра, которых заменили другие политики. В частности, на смену Сильви Гулар во главе министерства вооруженных сил назначена Флоранс Парли, а лидера центристов Франсуа Байру во главе министерства юстиции сменила Николь Беллубе.