Посол РФ вызван в МИД Швеции для объяснений по инциденту о самолетах

2017-06-21 16:12 | www.oxu.az | 2

МИД Швеции вызвал в среду посла РФ в королевстве в связи с инцидентом между самолетами двух стран в международном пространстве над Балтикой в минувший понедельник.

Как передает Oxu.Az, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«Российский посол приглашен для объяснений по поводу инцидента, о котором сегодня сообщает минобороны», - пояснил представитель МИД Гуннар Вранг.

Российский истребитель Су-27 во время полета в международном воздушном пространстве приблизился к шведскому самолету-разведчику, сообщает министерство обороны Швеции.

«В том, что вылетающие на задание шведские самолеты идентифицируются российскими, нет ничего необычного, - пишет ведомство на интернет-сайте, - однако на этот раз действия российского летчика были таковы, что их можно квалифицировать как «особенные», в том числе из-за расстояния между двумя самолетами, которое было крайне незначительно».

Н.O.