В Азербайджане определены виды предпринимательской деятельности, которыми смогут заниматься НИИ

2017-06-21 21:27 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определены виды предпринимательской деятельности, которыми смогут заниматься научно-исследовательские институты.

В связи с этим Кабинетом министров было принято постановление "Об определении видов предпринимательской деятельности, которыми может заниматься научно-исследовательский институт".

Согласно постановлению, научно-исследовательские институты в соответствии с направлениями деятельности, предусмотренными в их уставах, могут заниматься рядом видов предпринимательской деятельности. К таким видам видов предпринимательской деятельности относятся: осуществление опытно-конструкторских работ, работ по научному проектированию, производство путем применения научных достижений наукоемкой продукции и ее продажа, оказание услуг библиотеки, по издательству и продаже книг, консалтинговых услуг, проведение платных лабораторных тестов и испытательных работ, подготовка конкурсов и проектов, организация научно-практических мероприятий, оказание услуг системной и сетевой поддержки, информационных услуг, проведение научных исследований на заказ, предоставление экспертного заключения, проведение работ и оказание услуг, не противоречащих направлениям деятельности научно-исследовательского института.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев)