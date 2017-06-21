Посол Азербайджана в Италии ответил Налбалдяну

2017-06-21 16:34 | www.oxu.az | 2

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбалдян в интервью итальянской газете Corriere della Sera попытался показать свою страну, как государство, щепетильно относящееся к проблеме беженцев, миграции, национальных меньшинств в мире, верное ценностям мультикультурализма, а также дал искаженную информацию об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте и нынешнем переговорном процессе.

Как передает Oxu.Az, в ответ на ложь армянского министра в этом же издании было опубликовано письмо посла Азербайджана в Италии Мамеда Ахмедзаде.

В статье под заголовком «Азербайджан Армении: Хватит лжи о беженцах» азербайджанский дипломат пишет:

«Эдуард Налбалдян как министр такой страны, как Армения, которая более 20 лет, игнорируя соответствующие резолюции Совбеза ООН, проводит в отношении Азербайджана агрессию, сохраняет под оккупацией 20% международно признанных земель Азербайджана, включая Нагорно-карабахский регион и 7 прилегающих районов, превратила более 1 млн азербайджанцев в беженцев и вынужденных переселенцев, проводя в отношении них политику этнической чистки, разрушает историко-культурное наследие Азербайджана на оккупированных территориях, а также превратившаяся в моноэтническое государство, которое на государственном уровне поощряет политику дискриминации, не имеет морального права говорить о проблеме беженцев, национальных меньшинств, мультикультурализме и мире».

М.Ахмедзаде добавил, что неоднократно высказываемые сопредседателями Минской группы ОБСЕ заявления, основанные на Хельсинском заключительном акте, и находящийся сейчас на столе переговоров документ первым шагом в поэтапном урегулировании конфликта подразумевают вывод армянских войск с оккупированных районов, прилегающих к нагорно-карабахскому региону:

«Однако Армения игнорирует эти призывы и не сторонится даже искажать заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ, призывающей стороны к субстантивным переговорам для урегулирования конфликта».

Азербайджанский посол, отметивший, что субстантивные переговоры охватывают комплекс мер, в том числе изменение неприемлемого, по мнению сопредседателей, «статуса-кво», т.е. вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана, завершил свой материал так:

«Армения вместо того, чтобы обманывать международную общественность, должна конструктивно участвовать в субстантивных переговорах по документу, который лежит сейчас на столе переговоров для достижения урегулирования конфликта и обеспечения устойчивого мира в регионе».

Н.О.

