Госдеп выразил обеспокоенность обострением ситуации в Нагорном Карабахе

2017-06-21 22:09 | www.trend.az | 4

Соединенные Штаты обеспокоены недавними нарушениями перемирия в Нагорном Карабахе и призывают стороны к снижению эскалации на линии соприкосновения войск, говорится в официальном заявлении представителя госдепартамента США Хизер Нойерт.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавними нарушениями перемирия, которые привели к многочисленным жертвам на линии соприкосновения на прошлой неделе. Мы призываем стороны избегать эскалации и предпринимать непосредственные усилия по снижению напряженности вдоль линии соприкосновения на границе между Арменией и Азербайджаном", - говорится в заявлении.