Госдеп обеспокоен обострением ситуации в Нагорном Карабахе

2017-06-21 22:13 | www.apa.az | 3

Соединенные Штаты обеспокоены недавними нарушениями перемирия в Нагорном Карабахе.

Как передает АПА, об этом говорится в заявлении представителя госдепартамента США Хизер Нойерт.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавними нарушениями перемирия, которые привели к жертвам на линии соприкосновения на прошлой неделе. Мы призываем стороны избегать эскалации и предпринимать непосредственные усилия по снижению напряженности", - говорится в заявлении.