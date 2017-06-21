Рейтинг лучших университетов мира

2017-06-21 16:48 | www.oxu.az | 2

Британский журнал Times Higher Education опубликовал рейтинг лучших университетов мира World University Rankings 2016-2017.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в список вошли 980 вузов из разных стран мира, в том числе 400 университетов Европы.

В пятерку лучших вузов Европы вошли четыре британских университета. Первую строчку рейтинга занимает Оксфордский университет, за ним следуют Кембридж и Имперский колледж Лондона. Четвертое место рейтинга - у Швейцарской высшей технической школы Цюриха. На пятом месте - Университетский колледж Лондона (UCL).

На первом месте в мировом рейтинге по версии журнала также оказался Оксфордский Университет, на втором - Калифорнийский технологический институт (США), на третьем месте Стэнфордский университет (США).

Вузы оценивали по их учебной, исследовательской среде, отраслевых доходах и международных перспективах.

Ни один азербайджанский вуз, как и в предыдущие годы, не вошел в этот рейтинг.

При этом в список попали 17 вузов Турции, 24 вуза России, 13 иранских вузов.

З.Г.