Парки Хагани и Сабира подключились к «общественному интернету»

2017-06-21 16:53 | www.oxu.az | 2

Зона охвата проекта «Общественный интернет», реализуемого Baktelecom по инициативе министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, расширилась еще больше.

Как передает Oxu.Az, с сегодняшнего дня люди, отдыхающие в парках Хагани и Сабира, смогут воспользоваться бесплатным интернетом.

Учитывая приток туристов в страну в ближайшие дни в связи с соревнованиями Гран-при Азербайджана «Формула 1», в рамках проекта были проведены интенсивные работы.

Система регистрации была усовершенствована и оптимизирована. Сейчас пользователи смогут легче и быстрее присоединиться к сети с помощью мобильных телефонов, ноутбуков, планшетов и других мобильных устройств.

Число подключившихся к бесплатному интернету уже превысило 250 тыс. человек.

В ближайшее время бесплатным интернетом будут обеспечены парк Гусейн Джавида, Зимний парк, парк Деде Горгуд и Парк офицеров.

A.M.

