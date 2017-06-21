В Дашкесане задержан убийца матери и младенца – ОБНОВЛЕНО

2017-06-21 17:14 | www.oxu.az | 2

В Дашкесанском районе задержан подозреваемый в убийстве матери и ее младенца.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, подозреваемый в убийстве Рафиг Мамедов был задержан на территории Гёйгёльского района и передан следствию.

13:15

В Дашкесанском районе мужчина убил жену и 20-дневного младенца.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, житель села Шахвеледли Рафиг Мамедов в своем доме убил свою супругу Кямилю Дашдемир гызы Мамедову 1980 г.р. и 20-дневного младенца.

Р.Мамедов сбежал с места происшествия. Начаты оперативно-розыскные мероприятия по его поимке.

Напомним, что ранее сообщалось, что в селе Шахвеледли житель села на почве семейного конфликта убил жену и младенца, перерезав им горло.

A.M.

