Министерство юстиции о состоянии здоровья Лапшина

2017-06-21 17:23 | www.oxu.az | 2

«Состояние здоровья находящегося в Азербайджане под арестом блогера Александра Лапшина, как и всех заключенных, находится в центре внимания. Если чье-либо состояние здоровья ухудшается, то, конечно же, на это обращается внимание».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил начальник Управления по правам человека и связям с общественностью министерства юстиции Фаиг Гурбанов.

Начальник управления сказал, что обращения внимательно рассматриваются:

«Условия содержания, состояние здоровья каждого заключенного, содержащегося в пенитенциарных учреждениях, находится в центре внимания. В то же время Главное управление медицины Минюста всегда с вниманием относится к состоянию здоровья заключенного. Существует практика привлечения врачей-специалистов из Главного управления медицины, и других клиник, не входящих в его состав. Поэтому я не вижу повода беспокоиться об этом».

Отметим, что имеющий гражданство нескольких государств Александр Лапшин, уголовное дело которого ведет следственное управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджана, был привлечен в качестве обвиняемого лица за незаконное пересечение госграницы Азербайджана, а также за открытые призывы, направленные на нарушение территориальной целостности страны. После задержания правоохранительными органами Беларуси 15 декабря 2016 года в Минске Лапшин был экстрадирован 7 февраля 2017 года в Азербайджан в связи с объявлением его в международный и межгосударственный розыск.

Предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении А.Лапшина по статьям 281.2 (открытые призывы против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы), уже завершилось. Завтра по уголовному делу будет проведено подготовительное заседание суда.

Н.О.

