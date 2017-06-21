Роухани: Иран не откажется от ракетной программы

2017-06-21 17:30 | www.oxu.az | 3

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран не откажется от реализации своей ракетной программы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Тренд, об этом сообщает сегодня информационное агентство IRNA.

«Если новые американские власти в Сенате и Конгрессе считают, что могут оказать давление на Иран своими новыми законопроектами, то они ошибаются», - сказал Роухани в связи с недавним решением Сената США о введении новых санкций в отношении Ирана в связи с его ракетной программой, 21 июня.

«Наши ракеты предназначены для самообороны, и мы не будем ждать разрешения, когда речь идет о нашей безопасности», - сказал Роухани.

Н.О.