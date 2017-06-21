Малейка Асадова: Я не знакома с Айдыном Башировым

2017-06-21 17:46 | www.oxu.az | 2

Народная артистка Малейка Асадова ответила на заявление бывшего начальника Азербайджанского государственного каспийского морского пароходства Айдына Баширова, который сказал, что подарил ей квартиру.

Как передает Oxu.Az, в интервью yenicag М.Асадова назвала слова А.Баширова клеветой:

«Эта статья – клевета с ног до головы. Зачем вновь вытаскивать наружу то, что было написано 3 года назад? Те, кто стоит за этим, ответят перед судом. Я лично не знакома с Айдыном Башировым, не участвовала ни на одном его мероприятии. Моя нога никогда не ступала на его «Яхтклуб». Я актриса. Многим может нравиться, как я читаю стихи, но пусть не раздувают.

Что касается того, что он подарил мне дом, то это клевета. В 1988 году я на заработанные в поте лица деньги купила дом на «Баксовете». В этом доме по типу «уплотнение» жил еще один человек, площадь моей квартиры составляла 25 кв метров, а этого человека – 11 кв метров. Владелец этой квартиры умер. Этот дом находился на балансе Азербайджанского государственного каспийского морского пароходства. Режиссер Лютфи Мамедбеков обратился к начальнику структуры Айдыну Башырову для передачи мне дома. Мне, как творческому человеку, передали дом. Он продал этот дом, а нынешний свой дом я построила. До этого я оставляла своих клеветников на волю Аллаха, а после этого они будут отвечать перед судом».

З.Г.

