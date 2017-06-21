Минюст о самочувствии Акифа Човдарова

2017-06-21 18:10 | www.oxu.az | 2

Министерство юстиции Азербайджана прокомментировало заявления адвокатов находящегося под арестом бывшего начальника Главного управления энергетики и безопасности на транспорте упраздненного министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майора Акифа Човдарова относительно его самочувствия.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, начальник управления по правам человека и связям с общественностью министерства юстиции Фаиг Гурбанов сказал, что врачи-специалисты Главного медицинского управления Минюста всегда внимательно следят за состоянием здоровья Акифа Човдарова.

«К этому вопросу относятся очень ответственно. Никогда обращения не остаются без реакции», - подчеркнул он.

Отметим, адвокаты А.Човдарова заявили, что их обращения в министерство юстиции в связи с самочувствием их подзащитного остаются без ответа.

A.M.

