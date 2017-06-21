Появилось видео с подлетевшим к самолету Шойгу истребителем НАТО – ОБНОВЛЕНО

2017-06-21 18:13 | www.oxu.az | 2

Телеканал «Звезда» опубликовал на своем сайте видео инцидента с истребителем F-16 одной из стран НАТО, который пытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу в небе над Балтикой.

Как передает Oxu.Az, в ролике, который снят с борта генерала армии, видно, как F-16 приближается к воздушному судну. После этого в кадре появляется один из российских Су-27, сопровождавших самолет главы Минобороны. Он слегка качнулся, показав вооружение. Вслед за этим натовский истребитель отдалился и скрылся.

Сам Шойгу или другие представители военного ведомства пока не комментировали этот инцидент.

14:04

Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу, но его «отогнал» российский истребитель Су-27.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает корреспондент ТАСС, находившийся на борту министра.

Самолеты НАТО попытались сопроводить самолет министра обороны РФ над нейтральными водами Балтийского моря, когда он следовал в Калининград. Борт, в котором находился глава Минобороны, следовал с эскортом, состоящим из истребителей морской авиации Су-27.

Один из самолетов НАТО попытался приблизиться к борту министра, но между ним и российским лайнером встал российский истребитель. Су-27 «показал» вооружение, качнув крыльями. После этого F-16 развернулся.

Н.О.