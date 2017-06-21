Террористы ИГ взорвали главную мечеть Мосула

2017-06-21 23:31 | www.apa.az | 4

Боевики террористической организации «Исламское государство» взорвали главную мечеть города Мосул «Ан-Нури».

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили иракские военные.

В июле 2014 года главарь группировки ИГ Абу Бакр аль-Багдади произнес в мечети речь, в которой провозгласил создание международного "халифата" и объявил себя его главой. В среду военный источник сообщил, что иракские военные закрепились в 100 метрах от главной мечети Мосула. Операция в иракском Мосуле продолжается при поддержке коалиции во главе с США с октября 2016 года.