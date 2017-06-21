Новые «Трансформеры» – на 26% больше изображения и уникальных киновпечатлений только в Park Cinema IMAX

2017-06-21 18:25 | www.oxu.az | 4

Майкл Бэй стал первым режиссером, который использовал камеры Alexa IMAX для съемок фильма «Трансформеры: Последний рыцарь».

Режиссер-визионер Майкл Бэй для съемок фильма «Трансформеры: Последний рыцарь» впервые использует две новые камеры ALEXAIMAX®, благодаря чему формат IMAX®3D приобретает совершенно новое качество.

И только в IMAX фанаты «Трансформеров» смогут увидеть на 26% больше изображения, чем в стандартных кинозалах, а это значит еще больше зрелищности, потрясающего качества, максимального погружения и незабываемых впечатлений от формата IMAX®3D. Новые «Трансформеры» в IMAX позволят зрителю практически перенестись внутрь действия картины и оказаться посреди настоящей битвы с участием автоботов.

Увидеть картину в расширенном формате можно уже завтра в кинотеатре Park Cinema IMAX, расположенном во Flame Towers.

Краткое содержание фильма: Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с Трансформерами. Ключ к нашему будущему погребен в тайнах прошлого, в скрытой истории Трансформеров на Земле… Миссия по спасению мира ложится на плечи разношерстной компании, состоящей из Кейда Йегера (Марк Уолберг), Бамблби, английского лорда (сэр Энтони Хопкинс) и профессора из Оксфорда (Лора Хэддок). Пришла пора действовать! Жертвы станут героями. Герои станут злодеями. Выстоит только один мир: их или наш.

А.С.

