Адвокат потребовал привести брата министра в суд

2017-06-21 18:34 | www.oxu.az | 3

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по делу Самира Набиева, обвиняемого в мошенничестве по отношению к брату министра оборонной промышленности Явера Джамалова Аликрама Джамалова.

Как заявил Oxu.Az адвокат обвиняемого Джейхун Юсифов, пострадавший и в этот раз не явился на судебное заседание:

«Аликрам Джамалов и в этот раз не принял участие в судебном процессе. Я выразил протест против этого и поднял ходатайство об обеспечении его личного присутствия на суде. Ходатайство было удовлетворено. Судья объявил, что А.Джамалов будет присутствовать на следующем заседании и даст показания».

Адвокат заявил, что его подзащитный, давая показания в ходе судебного следствия, не признал себя виновным:

«Если обвиняемый не признает себя виновным, то в первую очередь необходимо допросить пострадавшего. Неявка противоположной стороны в суд сделала это невозможным, поэтому допрашивать Самира Набиева тоже неправильно».

Самир Набиев отказался от дачи показаний.

Очередной процесс назначен на 23 июня.

Отметим, что Самир Набиев не был арестован потому, что на его попечении находятся малолетние дети. В его отношении избрана мера пресечения в виде пребывания под надзором полиции.

Согласно обвинению, С.Набиев предложил Аликраму Джамалову создать совместный бизнес. Он предложил А.Джамалову вложиться во взятый им в аренду магазин Brend Elektrik, пообещав взамен отдавать ему половину заработка. А.Джамалов согласился и в двух случаях передал ему 21 тыс. 993 манатов, которые С.Набиев присвоил.

Зульфия Гурбанова

