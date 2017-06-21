В Турции назвали объем затрат на содержание беженцев

2017-06-21 18:50 | www.oxu.az | 4

«С 2011 года Турция начала принимать иммигрантов. Во время событий в Сирии по поручению Реджепа Тайипа Эрдогана мы начали проводить политику открытых дверей и открыли границу. Было построено 23 современных убежища. В регионах были приняты серьезные меры».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом на пресс-конференции для находящихся в Турции иностранных журналистов заявил председатель Управления по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям (AFAD) Мехмет Халис Бильден. По его словам, из 3,5 миллионов иммигрантов один миллион – молодые люди возраста школьников и студентов:

«Мы зарегистрировали 65 процентов желающих пойти в школу детей и сообщили, что до конца 2018 года все дети пройдут регистрацию. В лагерях им оказывается медицинская помощь за счет государства».

Мехмет Халис Бильден пожаловался, что мир игнорирует этот вопрос и помощь оказывается мизерная. Помощь всего мира не составляет и одно двадцатой помощи, которую оказывает Турция:

«Каждый год из бюджета мы тратим 5 миллионов долларов на содержание иммигрантов. Между Турцией и Евросоюзом подписан договор об оказании помощи на 3 миллиарда долларов. Только 1,6 млрд реализованы, остальная сумма находится на этапе обсуждений».

Н.О.

