Erdoğan'dan STK'lara: FETÖ davalarını takip etmenizi rica ediyorum

2017-06-21 23:44 | www.trend.az | 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de STK temsilcileri ile iftar buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu. FETÖ mahkemelerinin yakından takip edildiğini belirten Erdoğan, "Adli tatil sonrasında yargı görevini sürdürecek. STK'lar olarak mahkemelerde davaları takip etmenizi sizlerden rica ediyorum" dedi.

Tüm İslam aleminin feraha, huzura kavuşmasını temenni ediyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim ve kaim eylesin. Biz birileri gibi sivil toplumu tehdit olarak görmüyoruz. Sivil toplum devletin tamamlayıcısıdır.

Son günlerde basına yansıyan yürek yakıcı manzaralar, kaldırımda, sokakta görülen madde bağımlısı gençler hala büyük eksiğimiz olduğunu gösyeriyor. Bunu birlikte çözmeliyiz.

Sokak ortasında, kendinden geçmiş bir şekilde görülen kendini bırakmış gençler her birimize ciddi sorumluluklar yüklüyor. Bu tür sorunların çözüme kavuşturulması aile, okul, üniversite , medya ve sivil toplum olarak dayanışma içinde meseleye eğilmekten geçiyor.

Bu ülkenin gençlerini Kandil'e, Pensilvanya'ya ya da uyuşturu terörüne feda edemeyiz.

15 Temmuz gecesi ortaya çıkan ihanet çetesi içinde samimi bir şekilde pişmanlık gösteren neredeyse hiç yok.

"FETÖ DAVALARINI TAKİP ETMENİZİ RİCA EDİYORUM"

FETÖ mahkemelerini yakından takip ediyoruz. Adli tatil sonrası yargı görevini sürdürecek. STK'lar olarak mahkemelerde davaları takip etmenizi sizlerden rica ediyorum.

Kaynak: Millyet