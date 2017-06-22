Кубка конфедераций: Мексика – Новая Зеландия 2:1

2017-06-22 00:10 | www.apa.az | 3

Сборная Мексики по футболу одержала победу над командой Новой Зеландии со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций, который проходит в России.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, в составе победителей забитыми мячами отметились Рауль Хименес (54-я минута) и Орибе Перальта (72), у проигравших отличился Крис Вуд (42).

В группе A также выступают сборные России и Португалии, которые свой матч провели ранее в среду. Встреча завершилась победой португальцев - 1:0. В турнирной таблице лидерство делят команды Португалии и Мексики, набрав по четыре очка, далее с тремя очками идут россияне, новозеландцы замыкают таблицу (0 очков). Сборная Новой Зеландии потеряла шансы на выход в плей-офф турнира после поражения от мексиканцев.