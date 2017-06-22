Азербайджан сократил время выдачи электронных виз до 3 часов

2017-06-22 00:29 | www.trend.az | 2

БАКУ/ Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о дополнительных мерах по развитию и усовершенствованию системы "ASAN Viza" и внесению изменений в указ Президента Азербайджана от 20 октября 2016 года об утверждении "Положения о системе "ASAN Viza".

Согласно распоряжению, Государственному агентству по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана поручено обеспечить деятельность данной системы на основе принципа государственно-частного партнерства (Public-Private Partnership) с целью осуществления управления, развития и усовершенствования системы "ASAN Viza" в рамках механизма самофинансирования, обеспечить рассмотрение обращений иностранцев и лиц без гражданства для получения визы в ускоренном порядке с целью посещения Азербайджана в течение трех часов посредством системы "ASAN Viza", предоставить предложения по обеспечению получения необходимых виз гражданами Азербайджана для посещения зарубежных стран посредством системы "ASAN Viza" ("ASAN Viza 2.0"), обеспечить осуществление изменений в системе "ASAN Viza", предусмотренных этим указом.

В Положение добавляется пункт 7.3-1 следующего содержания:

"7.3-1. При обращении иностранного гражданина или лица без гражданства в связи с получением электронной визы для посещения Азербайджанской Республики в ускоренном порядке, такое обращение рассматривается в течение трех часов".

Пункт 7.5 дается в следующей редакции:

"После проверки и утверждения информации иностранным гражданином или лицом без гражданства, ему предоставляются возможности оплаты. Оплата платежей, установленных за выдачу электронной визы, осуществляется в электронном порядке посредством Системы"

В пункт 7.17 добавляется третье предложение следующего содержания:

"При обращении же в связи с получением электронной визы для посещения Азербайджанской Республики в ускоренном порядке в качестве даты въезда в страну указывается дата обращения за визой."

Также добавляется пункт 7.24 следующего содержания:

"7.24. В случае выявления на пропускных пунктах государственной границы Азербайджана несоответствия между информацией, указанной в документе, необходимом для пересечения границы, и в электронной визе, иностранный гражданин или лицо без гражданства, внеся соответствующие поправки в информацию, могут повторно обратиться за получением визы посредством установленных на этих пунктах терминалов. При рассмотрении таких обращений применяются положения, связанные с получением электронной визы для срочных визитов."

В Положение добавлены четвертый и пятый абзацы следующего содержания:

"Электронная виза выдается на основе данных, предоставленных в обращении. В случае несоответствия информации в электронной визе с информацией в документах, необходимых для путешествия, электронная виза считается недействительной. Лицо, которое обратилось за получением электронной визы, несет непосредственную ответственность за данные, предоставленные в обращении для получения электронной визы".

"Вы должны покинуть территорию Азербайджана на основе электронной визы, которая была предоставлена при въезде на территорию страны (за исключением случаев продления Государственной миграционной службой Азербайджана срока временного пребывания в стране или выдачи разрешения на временное проживание).