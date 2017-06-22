В Азербайджане время выдачи электронных виз сокращено до 3 часов

2017-06-22 00:59 | www.apa.az | 11

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по развитию и усовершенствованию системы "ASAN Viza" и внесению изменений в указ Президента Азербайджана от 20 октября 2016 года об утверждении "Положения о системе "ASAN Viza", передает «Тренд».

Как передает АПА, согласно распоряжению, Государственному агентству по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана с целью осуществления управления поручено обеспечить деятельность данной системы на основе принципа государственно-частного партнерства (Public-Private Partnership);

обеспечить рассмотрение обращений иностранцев и лиц без гражданства для получения визы в ускоренном порядке с целью посещения Азербайджана в течение трех часов посредством системы "ASAN Viza";

предоставить предложения по обеспечению получения необходимых виз гражданами Азербайджана для посещения зарубежных стран посредством системы "ASAN Viza" ("ASAN Viza 2.0");

обеспечить осуществление изменений в системе "ASAN Viza", предусмотренных этим указом.