Азербайджанский боксер вышел в полуфинал Евро-2017

2017-06-22 01:21 | www.apa.az | 5

В Харькове продолжается чемпионат Европы по боксу.

21 июня на поединки ¼ финала вышли пять боксеров из Азербайджана. Один из них - Камран Шахсуварлы (75 кг) которых победив Сильвио Шиерле из Германии пробился в полуфинал, обеспечив себе бронзовую медаль.

В других поединках с участием боксеров из Азербайджана Лоренцо Сотомайор (64 кг) уступил Томашу Польски (Польша), Парвиз Багиров (69 кг) проиграл Евгению Барабанову (Украина), Абдулгадир Абдуллаев (91 кг) уступил Чивану Кларку (Англия), а Магомедрасул Меджидов (+91) не смог одолеть Джамила-Дини Абоуди-Моундзе (Франция).