Боевики ИГ обвинили США в разрушении главной мечети Мосула

2017-06-22 01:40 | www.apa.az | 4

Террористическая группировка "Исламское государство" заявила, что главная мечеть иракского города Мосул ан-Нури разрушена в результате авиаудара США.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, ранее иракские военные сообщили, что боевики ИГ взорвали главную мечеть Мосула ан-Нури и ее минарет.

Мечеть находится в старом городе на западе Мосула, где в последнее время продолжаются решающие бои. В июле 2014 года главарь группировки ИГ Абу Бакр аль-Багдади произнес в мечети речь, в которой провозгласил создание международного "халифата" и объявил себя его главой.