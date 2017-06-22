Объявлены результаты конкурса в магистратуру

2017-06-22 02:17 | www.apa.az | 2

В Азербайджане объявлены результаты конкурса в магистратуры вузов и Национальной академии наук на 2017/2018 гг.

Как сообщает АПА, результаты конкурса размещены на сайте Государственного Экзаменационного Центра.

Также бакалавры могут узнать результаты, отправив с мобильного телефона номер экзаменационной работы на короткий номер 7727.

Список поступивших абитуриентов будет напечатан в пятом выпуске журнала «Магистр».

Согласно результатам конкурса, в магистратуру принято 6233 из 8189 бакалавров, участвовавших в конкурсе.