Трамп продлил санкции в отношении КНДР

2017-06-22 02:23 | www.apa.az | 3

Президент США Дональд Трамп принял решение продлить на год срок действия различных односторонних американских санкций в отношении КНДР.

Как передает АПА, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В частности, в очередной раз продлевается действие указа президента от 2008 года, где речь идет о производстве оружейного ядерного топлива. Другой продлеваемый указ от 2010 года был издан в связи с ядерными испытаниями и уничтожением КНДР южнокорейского корабля, которое привело к гибели 46 моряков.

Кроме того, по-прежнему будет действовать указ о дополнительных ограничениях по КНДР от 2011 года и соответствующие указы 2015-2016 годов.