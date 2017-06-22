ФБР рассматривает инцидент в аэропорту в Мичигане как теракт

2017-06-22 02:52 | www.apa.az | 3

ФБР расследует инцидент с нападением на полицейского в аэропорту города Флинт (штат Мичиган) как акт терроризма.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель ведомства Дэвид Гелиос.

"Мы расследуем инцидент, произошедший утром в аэропорту Флинта, как акт терроризма", — сообщил он на пресс-конференции, которую транслировал телеканал CNN.

По его словам, 52-летний канадец Омор Фтуи прибыл в США на самолете через Нью-Йорк. Во Флинте он приехал в аэропорт, выхватил нож и с возгласами "Аллах акбар" нанес ранение полицейскому.