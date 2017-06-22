Трамп продлил санкции в отношении КНДР

2017-06-22 02:50 | www.trend.az | 3

Президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о продлении санкций в отношении КНДР, передает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

В частности, в очередной раз продлевается действие исполнительного указа президента от 2008 года, где речь идет о производстве оружейного ядерного топлива. Другой продлеваемый указ от 2010 года был издан в связи с ядерными испытаниями и уничтожением КНДР южнокорейского корабля, которое привело к гибели 46 моряков.

Кроме того, по-прежнему будет действовать указ о дополнительных ограничениях по КНДР от 2011 года и соответствующие указы 2015-2016 годов.